Россия рассказала о несогласии с Турцией по курдам

Россия не выражала согласие с началом турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что согласия между Москвой и Анкарой о начале операции не было. «Мы всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема», — подчеркнул он. В частности, Россия опасается того, что турецкие действия могут разрушить хрупкий межконфессиональный мир.

Лаврентьев также выразил надежду на то, что ситуация на северо-востоке Сирии нормализуется за счет диалога курдов с правительством президента Сирии Башара Асада.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задача состоит в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Анкары и вывели из Сирии войска. Боевики курдской повстанческой группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), пользующиеся поддержкой Вашингтона, назвали это «ударом ножом в спину»

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