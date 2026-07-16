Названы места запуска долетевших до региона России в 700 километрах от Украины дронов

Дандыкин: Атаковавшие Ярославскую область БПЛА могли запустить из Черниговской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), долетевшие до Ярославской области, могли запустить из Черниговской области. Возможные места запуска дронов назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние от российского региона до Украины составляет порядка 700 километров. «Пусковые площадки могут быть в Сумской и Черниговской областях. Это ближайшие к региону подконтрольные Киеву территории», — пояснил собеседник издания.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославскую область рано утром 16 июля. По словам губернатора Михаила Евраева, только в первую волну средства противовоздушной обороны сбили 19 дронов. В результате налета пострадали пять человек, одного из которых не спасли.

Кроме того, ВСУ нанесли смертельный удар снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Суземке в Брянской области. Жертвами атаки стали 15-летняя девочка и ее бабушка.