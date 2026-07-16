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16:49, 16 июля 2026Россия

Названы места запуска долетевших до региона России в 700 километрах от Украины дронов

Дандыкин: Атаковавшие Ярославскую область БПЛА могли запустить из Черниговской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), долетевшие до Ярославской области, могли запустить из Черниговской области. Возможные места запуска дронов назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние от российского региона до Украины составляет порядка 700 километров. «Пусковые площадки могут быть в Сумской и Черниговской областях. Это ближайшие к региону подконтрольные Киеву территории», — пояснил собеседник издания.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославскую область рано утром 16 июля. По словам губернатора Михаила Евраева, только в первую волну средства противовоздушной обороны сбили 19 дронов. В результате налета пострадали пять человек, одного из которых не спасли.

Кроме того, ВСУ нанесли смертельный удар снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Суземке в Брянской области. Жертвами атаки стали 15-летняя девочка и ее бабушка.

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