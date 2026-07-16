Названы места запуска долетевших до региона России в 700 километрах от Украины дронов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), долетевшие до Ярославской области, могли запустить из Черниговской области. Возможные места запуска дронов назвал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние от российского региона до Украины составляет порядка 700 километров. «Пусковые площадки могут быть в Сумской и Черниговской областях. Это ближайшие к региону подконтрольные Киеву территории», — пояснил собеседник издания.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославскую область рано утром 16 июля. По словам губернатора Михаила Евраева, только в первую волну средства противовоздушной обороны сбили 19 дронов. В результате налета пострадали пять человек, одного из которых не спасли.
Кроме того, ВСУ нанесли смертельный удар снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Суземке в Брянской области. Жертвами атаки стали 15-летняя девочка и ее бабушка.