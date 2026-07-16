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16:42, 16 июля 2026Спорт

Аргентина оказалась под угрозой санкций со стороны ФИФА из-за политического баннера

Аргентине грозят санкции из-за демонстрации футболистами баннера о Фолклендских островах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) может подвергнуть сборную Аргентину дисциплинарным санкциям из-за баннера с политическим лозунгом о Мальвинских (Фолклендских) островах. Об этом сообщает The Athletic.

После победы над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года защитник Лисандро Мартинес и полузащитник Джовани Ло Чельсо вынесли на поле баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Футболисты развернули его во время празднования с болельщиками после финального свистка.

Демонстрация баннера нарушает правила ФИФА. Согласно регламенту, участники соревнования не должны делать политических или религиозных высказываний, а также демонстрировать соответствующие изображения.

Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера поддержала призывы расследовать акцию аргентинских футболистов. По информации источника, Лондон обратился к ФИФА с требованием провести разбирательство.

Мальвинские острова, известные в Великобритании как Фолклендские, являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией с 1982 года.

Аргентина, победив Англию (2:1), второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

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