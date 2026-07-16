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16:47, 16 июля 2026Путешествия

Турист из Италии описал поезд в России словами «как будто я в тюрьме»

Елизавета Гринберг (редактор)

Давно живущий в России итальянец организовал для отца поездку на российском ретропоезде и снял его реакцию на видео. Мужчина описал свой опыт словами «как будто я в тюрьме», ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Автор ролика написал в социальных сетях, что поездка в современном комфортабельном поезде точно не запомнилась бы так ярко.

В видео его отец с юмором говорит: «Боюсь смотреть на этот поезд. Как будто я в тюрьме». Он также пошутил, что предпочел бы поспать в коридоре состава ночью. Кроме того, итальянец посмеялся над тем, что для подъема на верхнюю полку нужен подъемный кран. В итоге ему помог забраться родственник.

Ранее тревел-блогерша из РФ сравнила стоимость жизни в Италии и в России. Автор материала отметила, что ее муж-итальянец уже бывал в России, но при посещении страны в текущем году его удивили местные цены.

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