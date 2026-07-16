Россиян предупредили об опасности купания при одном условии

МЧС: Купание в водоемах при резком перепаде температуры может быть опасным

Купание в водоеме может быть опасным для здоровья при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на 10 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области, передает РИА Новости.

«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни», — отметили в ведомстве. В сообщении говорится, что купание при таких условиях может обернуться летальным исходом для людей с хроническими заболеваниями.

По данным МЧС, с начала лета операторы единой службы спасения «112» получили 98 вызовов о происшествиях в подмосковных водоемов. Чтобы избежать несчастных случаев, россиянам посоветовали не купать в нетрезвом виде и на необорудованных пляжах. Кроме того, не стоит заплывать за буйки, прыгать с пирсов, лодок и катеров, а также оставлять детей без присмотра и проводит время на солнце без головных уборов.

Ранее жителям Подмосковья перечислили 55 водоемов, подходящих для купания.