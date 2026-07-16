Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 16 июля 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности купания при одном условии

МЧС: Купание в водоемах при резком перепаде температуры может быть опасным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купание в водоеме может быть опасным для здоровья при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на 10 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области, передает РИА Новости.

«Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни», — отметили в ведомстве. В сообщении говорится, что купание при таких условиях может обернуться летальным исходом для людей с хроническими заболеваниями.

По данным МЧС, с начала лета операторы единой службы спасения «112» получили 98 вызовов о происшествиях в подмосковных водоемов. Чтобы избежать несчастных случаев, россиянам посоветовали не купать в нетрезвом виде и на необорудованных пляжах. Кроме того, не стоит заплывать за буйки, прыгать с пирсов, лодок и катеров, а также оставлять детей без присмотра и проводит время на солнце без головных уборов.

Ранее жителям Подмосковья перечислили 55 водоемов, подходящих для купания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это мятеж». Уходящий в отставку министр обороны Украины «жестко проехался» по главкому ВСУ, а Зеленского критикуют на Западе
    Автомошенники вовлекли россиянку в дропперство и оформили на нее машину без ее ведома
    Туши рыб нашли в пруде российского города
    Врач предупредила о тяжелых последствиях привычки сдерживать чихание
    Армия Тайваня развернула самые мощные гаубицы НАТО
    Журова оценила стойкость МОК в отношении провокаций со стороны европейских стран
    15-летняя школьница расправилась с пятью родственниками
    Работу погранслужбы в России описали фразой «это отпугивает туристов»
    В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине
    Путин похвалил семейную ипотеку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok