Трамп вспомнил негативный опыт России в Афганистане и признал курдов хуже ИГ

Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Сирии с советским опытом в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, Сирия и Россия ненавидят запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) больше, чем США, и смогут разобраться с террористами. Он также вспомнил советский опыт в Афганистане. «Она [Россия] называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией потому, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они очень сильно уменьшились», — приводит слова агентство.

При этом Reuters сообщает, что Трамп назвал «Рабочую партию Курдистана» (РПК) более жесткой и опасной организацией, чем «Исламское государство». «Я уже говорил, там нет ангелов. Посмотрите на РПК, их уважает ИГ. Почему? Потому что они еще жестче», — сказал американский лидер.

Комментируя продолжающуюся турецкую военную операцию в Сирии, Трамп заявил, что не собирается терять там американских солдат, добавив, что это конфликт между Турцией и Сирией, а «Сирия не наш друг, [президент Сирии Башар] Асад не наш друг». Он добавил, что не давал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану зеленый свет для вторжения в Сирию.

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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с «Рабочей партией Курдистана» (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».

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