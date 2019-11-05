Обнаружен «заповедник» ИГ

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) находятся в безопасности в никем не контролируемом районе Ирака. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны США сообщает NBC News.

По словам бригадного генерала морской пехоты США Уильяма Сили, террористы, изгнанные из Сирии, проходят сотни километров, чтобы попасть туда, где хотят восстановить свою власть.

Место, о котором говорят американцы — окруженная горами долина на севере Ирака. С одной стороны ее контролируют пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана), с другой — иракская армия, а между этими двумя зонами есть нейтральная полоса, которую не патрулируют никакие вооруженные силы. Именно там укрываются боевики ИГ: они проводят основную часть времени в пещерах и подземных тоннелях, выходя на поверхность в темное время суток. Они накапливают ресурсы, занимаясь грабежами местных деревень и зарабатывая деньги похищениями людей.

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По данным военных, число террористов не превышает пары сотен, и пока говорить о восстановлении самопровозглашенного халифата в Ираке рано: однако, отмечает издание, власть ИГ начиналась именно с небольших, но воинственных групп исламистов, готовых захватывать территорию.

В августе этого года американские военные сообщали о том, что на границе Ирака и Сирии находится примерно 14 тысяч сторонников «Исламского государства». Иракские власти заявили, что эти цифры крайне преувеличены и не соответствуют действительности.

До этого Пентагон официально признал, что организация, которую ранее объявил разгромленной президент США Дональд Трамп, снова наращивает влияние в Ираке.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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