Помпео обвинил «иранских подручных» в нападении на посольство США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил «иранских подручных» в нападении на американское посольство в Багдаде. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Помпео, штурм был организован главой шиитского ополчения «Силы народной мобилизации» в Ираке Абу Махди аль-Мухандисом и руководителем шиитских отрядов «Специальные группы» Каисом аль-Хазали. Госсекретарь США добавил, что террористам помогали иранские подручные — глава «Организации Бадра» — военное крыло Верховного Совета исламской революции в Ираке — Хади аль-Амари и бывший руководитель Службы национальной безопасности Ирака Фалех аль-Файяд.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано.

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