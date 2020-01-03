Названа роль Трампа в убийстве главы иранского спецназа

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

В американском военном ведомстве пояснили, что ракетный удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента после того, как стало известно, что исламист «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона», а также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое случилось ранее на этой неделе.

Пентагон назвал убийство Сулеймани «решительным действием оборонительного характера».

Ранее 3 января сообщалось, что Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США также обвиняли в организации нападения на американское посольство.

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