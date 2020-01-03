В России предрекли США возмездие за убийство иранского генерала

США может ждать возмездие за убийство иранского генерала, главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Такое мнение в пятницу, 3 января, высказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев.

По его словам, гибель Сулеймани представляет собой «наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев» за нападение на посольство США в Багдаде в конце декабря прошлого года. «И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать», — предрек Косачев.

Он также отметил, что теперь в Ираке могут произойти новые столкновения между американцами и радикальными шиитскими активистами.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано. При этом в США заявили, что шиитским активистам помогали «иранские подручные».

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