Иран обвинил США в терроризме

Тегеран считает убийство главы спецназа КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани актом международного терроризма со стороны США. Об этом в Twitter заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, этим действием Вашингтон создал чрезвычайно глупую и опасную эскалацию ситуации. Зариф отметил, что Сулеймани был одним из тех, кто наиболее эффективно боролся с «Исламским государством», «Джабхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (все организации запрещены в России).

Ранее 3 января сообщалось, что Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.

Позднее стало известно, что ракетный удар по Сулеймани был нанесен по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

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