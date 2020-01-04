У посольства США в Ираке прогремел взрыв

Взрыв прогремел в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке. Об этом в субботу, 4 января, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным корреспондента телеканала, рядом с американским посольством разорвались две ракеты. В результате дорога к зданию посольства перекрыта, на его территории усилены меры безопасности.

Информации о пострадавших пока не пока не поступало.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который погиб 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано. При этом в США заявили, что шиитским активистам помогали «иранские подручные».

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