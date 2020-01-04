Иранское ополчение около Багдада подверглось авиаудару

Кортеж проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся авиаудару около Багдада. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате погибли не менее пяти человек. Как сообщает Reuters, погибли как минимум шесть человек. Две из трех машин в автоколонне сгорели.

3 января генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада. В это время он находился на встрече с заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисой, которого США также обвиняли в организации нападения на американское посольство.

«Аль-Хашд аш-Шааби», также известное как «Силы народной мобилизации», — объединение шиитских милиций в Ираке. Их тренируют иранские военные, им помогают иранские советники, также их снабжают иранским оружием. Шиитские ополченцы составляют костяк сил, оказывающих в Ираке сопротивление боевикам.

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