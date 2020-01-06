Европейские лидеры призвали Иран соблюдать соглашения по ядерной сделке

Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили, что осуждали удары коалиции по Ираку, однако были обеспокоены негативной ролью иранского генерала Касема Сулеймани в регионе. Об этом сказано в совместном заявлении Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона, опубликованном в Twitter-аккаунте официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Кроме того, они призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и соблюдать соглашения по ядерной сделке.

Лидеры трех европейских стран также выразили мнение, что необходимо сделать усилия по деэскалации, и призвали все вовлеченные в конфликт стороны проявить максимальную сдержанность и осознать ответственность. «Нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться», — заявили они.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам страны и был ответственным за дестабилизацию на Ближнем Востоке. Он также рассказал, что намерен вести диалог с европейскими и иракскими властями для установления мира и стабильности в регионе.

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе, а Ирак объявил о решении вывести все иностранные войска со своей территории.

К таким решениям две страны пришли после убийства военными США Касема Сулеймани в Багдаде 3 января. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. В Тегеране пообещали отомстить Вашингтону, а Трамп пригрозил ответными ударами по 52 целям на территории Ирана.

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