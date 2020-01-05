Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад», — написал Трамп.

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Он уточнил, что некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, — важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, будут нанесены «очень быстро и очень сильно».

Накануне, 4 января, бывший исполняющий обязанности главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил, что устранение иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться для США убийством не только высших должностных лиц, но и мирного населения.

В тот же день над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести. Он обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Флаг поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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