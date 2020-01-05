Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Россиянам дали советы по выходу из затяжного застолья
Британские военные сопроводят корабли после угроз Ирана
Россияне выразили недовольство общественным транспортом
Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи
Появилось видео с места взрыва в Багдаде
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Убийство Сулеймани назвали терактом
Савченко рассказала о гниющей Украине
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Новости партнеров

Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

Перейти в «Мою Ленту»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад», — написал Трамп.

Он уточнил, что некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, — важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, будут нанесены «очень быстро и очень сильно».

Накануне, 4 января, бывший исполняющий обязанности главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл заявил, что устранение иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться для США убийством не только высших должностных лиц, но и мирного населения.

В тот же день над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум подняли красный флаг мести. Он обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Флаг поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американские СМИ заявили о временном преимуществе России после смерти Сулеймани
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Бывший глава ЦРУ предрек убийства американцев в ответ на ликвидацию Сулеймани
Другие материалы рубрики
Мир00:01 2 января

Жить станет веселее

Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
02:04Сегодня

Британские военные сопроводят корабли после угроз Ирана

01:11Сегодня

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

00:36Сегодня

Появилось видео с места взрыва в Багдаде

Мир00:0231 декабря 2019

Те, кто ушли

Главные утраты 2019 года
22:46 4 января

В США назвали преимущества украинской армии над американской

21:55 4 января

Силы безопасности Ирака попросили держаться подальше от американских баз

20:37 4 января

У посольства США в Ираке прогремел взрыв

Мир00:0130 декабря 2019

Этот безумный год

Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
19:55 4 января

Стало известно о непристойном предложении Трампа журналистке

17:57 4 января

Бывший глава ЦРУ предрек убийства американцев в ответ на ликвидацию Сулеймани

17:36 4 января

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Россия
Россияне выразили недовольство общественным транспортом
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
Сябитова назвала минусы изменения брачного возраста в России
Блеклый ритуал
 
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
В центре Москвы нашли источник радиации
Все материалы
Мир
Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта
Место удара в аэропорту БагдадаСША нанесли ракетный удар по Ираку
Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
Британские военные сопроводят корабли после угроз Ирана
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Появилось видео с места взрыва в Багдаде
Все материалы
Бывший СССР
Убийство Сулеймани назвали терактом
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.Ручной диктатор
Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
На Украине спрогнозировали дефолт в 2020 году из-за «неадекватности правительства»
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Савченко рассказала о гниющей Украине
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Президент Туркмении несколько часов пел и работал диджеем на новогоднем шоу
Все материалы
Экономика
Компания Фридмана решила взыскать долг с самой богатой россиянки
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Назван срок начала экспорта нефтепродуктов из Белоруссии
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Из пустоты
Самые загадочные и недоступные места Вселенной на снимках телескопа «Хаббл»
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
ВДВ начнут перевооружение на новую систему связи
Все материалы
Спорт
Определен соперник молодежной сборной России в финале чемпионата мира по хоккею
Футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, подозревавшийся в употреблении кокаина, отмечает гол в дерби с «Эвертоном»Магия белого
WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?
Третьяк прокомментировал выход российской молодежки в финал чемпионата мира
Праздничный залп
Долгожданный триумф «Арсенала», провал МЮ и непобедимый «Ливерпуль» — главное в туре АПЛ
Российский лыжник Большунов пообещал налить норвежцу Клэбо водки перед стартом
«У русских в команде одни медведи!»
За что американцы прозвали сборную СССР «красной машиной»
Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Все материалы
Культура
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Кто твой папочка
Люцифер, гей, два священника и другие герои в главных сериалах января
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Названы сроки выхода продолжения «Секса в большом городе» на русском языке
Все материалы
Интернет и СМИ
Американские СМИ заявили о временном преимуществе России после смерти Сулеймани
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Новогоднее гадание
 
Рекламу игры с отсылкой к убийству Сулеймани сочли возмутительной
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Первые дни 2020 года заставили людей поверить в приближение Третьей мировой
Все материалы
Ценности
Раскрыт способ быстрого избавления от большого живота
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Джиджи Хадид снялась топлес для новогоднего календаря
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Все материалы
Путешествия
Туристы попытались вывезти 10 тонн песка с итальянских пляжей
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Амстердам ввел новый налог для туристов
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Пассажирский самолет экстренно сел в российском аэропорту
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Названа самая безопасная страна для туристов
Все материалы
Из жизни
Россиянам дали советы по выходу из затяжного застолья
«Не могу сказать, что хотела бы остаться»
Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Воры нашли части человеческих тел в заброшенном здании
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Первая французская новорожденная в 2020-м оказалась чернокожей мусульманкой
Все материалы
Лучшие «Забытые концепты» за 2019 год
Вспоминаем самые необычные машины, о которых мы писали
Главные кроссоверы 2019 года
Вспоминаем главные новинки прошлого года
Лучшее автомобильное видео 2019 года
Десять самых крутых и интересных роликов прошедшего года, которые можно пересматривать бесконечно
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Aston Martin представил фирменный вертолет
На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик
BMW рассказала о новинках для России
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы