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01:51, 14 июля 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ попытались обхитрить российских военных и поплатились

RusVesna: Спецназ ликвидировал переодетых бойцов ВСУ в Харьковском приграничье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в харьковском приграничье попытались обхитрить российских военных, переодевшись в гражданскую одежду, однако спецназ «Анвар» выследил и уничтожил их. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На видео можно заметить момент переодевания украинских военнослужащих. Отмечается, что после этого по укрытию бойцов ВСУ был нанесен удар.

«Разведчики обнаружили группу подозрительных мужчин и в ходе наблюдения застали момент их переодевания в военную форму, после чего сожгли дом с противником», — говорится в публикации.

Ранее командир отряда «Тигр» 155-й бригады морской пехоты с позывным Кубинец рассказал, что диверсанты ВСУ в Курской области переодевались в гражданских.

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