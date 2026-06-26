Трамп заявил о способности стать «величайшим коммунистом» в истории

Трамп: Политика коммунистов всегда приводит к тотальному краху страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я бы раздавал бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно», — отметил американский лидер.

При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах. «Так всегда бывает, и тогда вы начнете жить в нищете. Не будет еды, не будет жилья, не будет армии, не будет ничего», — добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал США страной третьего мира с выборами. Глава государства обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований. Он также призвал республиканцев в Конгрессе сделать все возможное для принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие американского гражданства.