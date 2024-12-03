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11:15, 3 декабря 2024Россия

Российский командир рассказал о переодетых в гражданских диверсантах ВСУ в Курской области

Командир Кубинец: диверсанты ВСУ в Курской области переоделись в гражданских
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области переоделись в гражданских. Об этом рассказал командир отряда «Тигр» 155-й бригады морской пехоты с позывным Кубинец, пишет 360.RU.

По словам российского военного, на данный момент ведется дозачистка в населенном пункте Новоивановка Курской области, и военные ВС РФ не раз замечали выдающих себя за гражданских украинских солдат — среди них оказывались не только диверсанты, но и попавшие в окружение бойцы.

«На самом деле, таких моментов очень много. И к нам на позицию вышли раненые, и один из них оказался, я так предполагаю, сотрудником ВСУ, выдавал себя за бойца воздушно-десантных войск. У нас тут форма у всех практически одинаковая, есть определенный казус — все в мультикаме ходят», — обозначил Кубинец.

По его мнению, всех диверсантов в гражданском удастся оперативно вычислить в ближайшее время. «Недолго они будут иметь возможность перемещаться, потому что постоянные проверки документов, первая линия контроля, вторая. Думаю, с этим мы тоже разберемся», — заключил он.

Командир также добавил, что в российском приграничье по-прежнему остаются мирные жители. В частности, после зачистки Любимовки на прошлой неделе военные эвакуировали восемь человек.

Ранее имам из Курска Иса Салимсултанов встретил в регионе переодетых в российскую форму солдат ВСУ. По его словам, они проверили у него документы и попросили ключи от машины.

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