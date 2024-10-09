Стало известно о переодетых в российскую форму украинских солдатах в Курской области

Имам из Курска рассказал, что встретил переодетых в российскую форму солдат ВСУ

Имам из Курска Иса Салимсултанов встретил в регионе переодетых в российскую форму солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал РИА Новости.

Как вспомнил Салимсултанов, в первые дни после вторжения украинских войск в Курскую область не было ясности того, что происходит — он видел обстрелянные машины, заброшенные улицы и не понимал, что ему делать дальше.

По его словам, для того, чтобы узнать, остались ли люди в приграничном населенном пункте, он решил зайти в магазин, двери которого были открыты — в этот момент из него вышли военные в российской форме.

Салимсултанов рассказал, что якобы военные ответили ему, что «все в порядке», проверили у него документы и попросили ключи от машины. Когда имам поинтересовался, зачем военным его автомобиль, то услышал украинскую речь. «Один другому говорит на украинском языке: "Может, ему ногу прострелить?" И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — рассказал мужчина.

Далее, со слов Салимсултанова, военные забрали ключи от автомобиля, отбросили их в сторону, сели в свою машину, и уезжая, приказали не следовать за ними. Он уточнил, что после этого нашел выброшенные ключи и смог эвакуировать двух женщин из населенного пункта.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои.

Ранее в Курской области был замечен солдат ВСУ в нацистской каске. Он издевался над пенсионером и называл его «русской свиньей».