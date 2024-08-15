«Иван, иди пей водка!» Боец ВСУ в каске СС издевался над пенсионером в Судже. За его поимку пообещали миллионы рублей

SHOT рассказал о личности бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером в Судже

Атаковавшие Курскую область военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в немецких касках издевались над 74-летним пенсионером в городе Судже. На произошедшее обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовав видео.

На кадрах видно, как пожилой мужчина со свертком в руках проходит мимо двух вооруженных украинских бойцов. Один из них, в каске СС, окликнул пенсионера, назвал его «русским Иваном» и спросил, как тот поживает. Мужчина пожаловался, что заблудился и плутает уже пять дней. «Вы все по жизни заблудились», — грубо прервал его боец ВСУ. Он также выкрикивал слова на немецком языке, а в конце выругался и назвал мужчину «руссише швайне» (с нем. русская свинья — прим. «Ленты.ру»). «Иди пей водка, шнапс», — крикнул военный вдогонку уже уходящему пенсионеру.

Пенсионера не видели уже 10 дней

Как пишет Telegram-канал Mash, 74-летний мужчина пропал. Родные Александра Гусарова ищут его уже девять дней, но пока не нашли следов. Последний раз с ним созванивались 6 августа, через соседей. Тот, кто выложил ролик в сеть, написал, что пенсионера якобы уже нет в живых, но его внучка этому не верит.

По информации издания, видео сняли 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района. Пенсионер — местный житель. Он искал российских военнослужащих, но заблудился и встретил двух бойцов ВСУ, переодетых в форму солдат-нацистов. Один из них, уточняет SHOT, — 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Именно он выкрикивал издевки на видео.

За поимку издевавшихся над пенсионером бойцов обещают 5 миллионов

Награду объявил депутат Государственной Думы, глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Политик заявил, что россияне не потерпят на своей земле «бандеровских недобитков». Он также выразил уверенность в том, что Российская армия очистит территорию Курской области от ВСУ.

Многим сомневающимся пора открыть глаза. И у нас, и в западных странах. Все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости Леонид Слуцкий депутат Государственной Думы, глава Комитета по международным делам

Генерал назвал число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Как сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, на российскую территорию заходили около 12 тысяч украинских военных. «Это (…) оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал он.

Алаудинов также заявил, что ряды ВСУ в Курской области тают с каждым днем. По его словам, у Украины была временная инициатива, которая досталась бойцам в связи с тем, что они сумели собрать ресурсы и надавить на один участок.