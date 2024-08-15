Ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ в нацистских касках 74-летний россиянин пропал

Mash: ставший жертвой издевательств бойцов ВСУ 74-летний пенсионер пропал

74-летний пенсионер из Курской области, ставший жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нацистских касках, пропал без вести. Об этом сообщил Mash в Telegram.

Россиянина не видели уже 10 дней. При этом пользователь сети, первым опубликовавший ролик с издевательствами, пишет: «Не переживайте, русиш швайне не дошел до своей водки», добавляя, что пенсионера якобы лишили жизни. Однако внучка мужчины не верит в это.

Канал также выяснил, что видео снято 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района. 74-летний местный житель Александр Гусаров искал российских военных, однако наткнулся на двух бойцов ВСУ, переодетых в нацистскую форму.

15 августа видео, снятое украинскими военными, распространилось в сети. На кадрах видно, как они, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей». Также стала известна личность одного из бойцов ВСУ, который кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». Им оказался 38-летний житель города города Городенки Ивано-Франковской области.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий резко высказался о произошедшем, назвав издевавшихся над пенсионером мужчин «бандеровскими недобитками». Он также пообещал награду в пять миллионов рублей за их поимку.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.