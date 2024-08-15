Российский генерал заявил о тающих силах ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области тают с каждым днем. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днем силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно», — пояснил он.

По его словам, у ВСУ была временная инициатива, которая им досталась в связи с тем, что противник сумел собрать ресурсы и надавить на один участок.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 15 августа Алаудинов заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается. «Обстановка у нас нормальная, рабочая (...) На участках наших (...) мы уничтожили противника, продавились вперед», — сообщил генерал.