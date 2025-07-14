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01:07, 14 июля 2025Путешествия

Лондонский аэропорт отменил все рейсы после крушения самолета

Лондонский аэропорт Саутенд отменил все рейсы на фоне крушения самолета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу на фоне крушения самолета Beech B200 Super King Air. Об этом говорится в заявлении авиагавани, опубликованном в соцсети X.

«Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.

В аэропорту добавили, что все рейсы были отменены, пока правоохранители и спасатели разбираются в произошедшем.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. Самолет, предположительно, направлявшийся в Нидерланды, упал сразу после взлета и загорелся. Сколько человек находилось на борту — не уточняется.

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