Лондонский аэропорт отменил все рейсы после крушения самолета

Лондонский аэропорт Саутенд отменил все рейсы на фоне крушения самолета

Лондонский аэропорт Саутенд приостановил работу на фоне крушения самолета Beech B200 Super King Air. Об этом говорится в заявлении авиагавани, опубликованном в соцсети X.

«Из-за серьезного инцидента ... в аэропорту Саутенд мы с сожалением сообщаем о том, что аэропорт закрыт до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении.

В аэропорту добавили, что все рейсы были отменены, пока правоохранители и спасатели разбираются в произошедшем.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. Самолет, предположительно, направлявшийся в Нидерланды, упал сразу после взлета и загорелся. Сколько человек находилось на борту — не уточняется.