Американские СМИ заявили о временном преимуществе России после смерти Сулеймани

После убийства американской стороной иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, отметил корреспондент CNN в Москве Мэтью Чанс. Текст новостной передачи публикует Russia Today.

По его словам, это лишь временное преимущество, и Москва просто не хочет смены иранского режима. При этом Чанс считает, что Россия обеспокоена перспективой открытого конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

«Смерть Сумеймани подрывает влияние Ирана в таких странах, как Сирия. Генерал фактически был там проводником в районе боевых действий, русские (...) координировали с ним свои действия, когда дело касалось политики на местности», — подчеркнул журналист. Он добавил, что следствием убийства стал резкий взлет цен на нефть: это, в свою очередь, привело к приросту российских международных золотовалютных резервов.

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Ранее сообщалось, что коалиция во главе c США решила проводить меньше военных операций в Ираке из-за антиамериканских настроений. По словам представителя объединения, Вашингтон усилил меры безопасности на иракских базах, где размещены военнослужащие США.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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