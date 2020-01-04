США решили проводить меньше военных операций в Ираке

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Похороннная процессия в Ираке
Похороннная процессия в Ираке

Коалиция во главе США решила проводить меньше военных операций в Ираке из-за антиамериканских настроений. Об этом в субботу, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Объединение по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) приняла такое решение после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

По словам представителя американской коалиции, после атаки на Сулеймани в Ираке распространились антиамериканские настроения. В связи с этим Вашингтон усилил меры безопасности на иракских базах, где размещены военнослужащие США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение об убийстве иранского генерала после ракетной атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря 2019 года, в результате которой погиб один человек. Утверждается, что вскоре после нападения Трамп дал приказ начать планирование атаки. Американский лидер обсуждал подготовку атаки на иранского генерала с ближайшими советниками, которые были «разбросаны» по стране, по защищенной связи. Уровень секретности подготовки был первостепенный.

При этом военный чиновник рассказал, что Пентагон получил от Трампа приказ убить Сулеймани, как только у них появится такая возможность, в связи с усилением обстрелов американских баз в Ираке за последние два месяца. Когда президент США предоставил военным такие полномочия, источник Politico не уточнил.

Один из собеседников Bloomberg также рассказал, что непосредственной слежки за Сулеймани в течение недели не было, генерала ликвидировали после того, как разведка сообщила, что он будет в аэропорту Багдада.

Правительства других стран не были уведомлены о нападении заранее, при этом 2 января Госдепартамент вызвал на встречу посла Ирака в США, сообщил один из источников.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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