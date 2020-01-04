США назвали цель убийства Сулеймани

Цель убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани — предотвращение дальнейшего кровопролития, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это было оборонительное действие», — сказал О'Брайен. Он добавил, что Сулеймани готовил нападения на американских военнослужащих «через своих подручных или напрямую через КСИР».

По словам О'Брайена, США рассчитывают, что Иран выберет «правильный путь» переговоров, а не эскалации конфликта. «Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением», — отметил советник американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что власти США ликвидировали Сулеймани, чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать.

3 января приемник Сулеймани Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. «Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку», — заявил Каани.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом.

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