Трамп заявил о причастности Сулеймани к гибели миллионов человек

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что убитый глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек. Об этом лидер написал у себя в Twitter.

«Генерал Касема Сулеймани убивал тысячи американцев в течение длительного периода времени, и планировал убить еще больше... но был остановлен! Он прямым и косвенным образом ответственен за смерть миллионов людей, в том числе большого количества протестующих, убитых в самом Иране», — говорится в публикации главы государства.

Кроме того, Трамп отметил, что в Иране ненавидели и боялись Сулеймани, и его смерть печалит людей не так сильно, как заявляют их лидеры. В заключении он добавил, что генерала нужно было устранить еще много лет назад.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг.

В Минобороны России действия США также посчитали недальновидными и заявили, что гибель иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

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