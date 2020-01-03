В Минобороны отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по Багдаду приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Таким образом на гибель иранского генерала отреагировали в Минобороны России, передает ТАСС в пятницу, 3 января.
Действия США в российском ведомстве назвали недальновидными, отметив, что они, вероятно, будут иметь серьезные негативные последствия для всей системы международной безопасности.
В Минобороны также напомнили о роли Сулеймани в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Под прямым руководством Касема Сулеймани, задолго до образования ведомой США так называемой "международной коалиции", было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГ и "Аль-Каида" (запрещена в России) в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГ на территории Сирии неоспоримы», — подчеркнули в ведомстве.
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.
В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг.