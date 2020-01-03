В МИД России отреагировали на убийство иранского генерала

Гибель генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада приведет к росту напряженности на всем Ближнем Востоке, полагают в российском Министерстве иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.

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В МИД России агентству заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг. В ведомстве также выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью главы «Аль-Кудс». «Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — подчеркнули в министерстве.

Американские силы нанесли удар по международному аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января. При обстреле погибли не менее восьми человек, более десяти пострадали. В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала Касема Сулеймани. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи отреагировал на гибель генерала обещанием жестокой мести США.

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