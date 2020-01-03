Верховный лидер Ирана испугался за свою жизнь после убийства генерала Сулеймани

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи испугался за свою жизнь после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу, 3 января, пишет в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

По его данным, аятолла опасается, что его могут убить так же, как Сулеймани. Как отмечает Тагвей, в настоящее время Хаменеи руководит заседанием Высшего совета национальной безопасности Ирана, где, вероятно, может обсуждаться и вопрос его личной безопасности.

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Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани.

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