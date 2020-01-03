«Хезболла» пообещала продолжить дело убитого американцами иранского генерала

Ливанское движение «Хезболла» пообещало продолжить дело убитого американцами иранского генерала, лидера спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. Об этом 3 января сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

«Мы те, кто остались после него, — заявил Насралла. — Поэтому мы продолжим его путь и будем работать днем и ночью для достижения его целей».

Лидер «Хезболлы» пообещал «поднять знамя» Сулеймани «на всех площадях и полях сражений».

Сулеймани убит вечером 2 января в аэропорту иракской столицы Багдад в результате ракетного удара американцев. Погибли также несколько лидеров шиитского ополчения Ирака. В Пентагоне заявили, что приказ был отдан лично президентом Дональдом Трампом. Штаты считают Сулеймани причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. В Иране пообещали отомстить США.

В МИД России предупредили, что убийство Сулеймани приведет к росту напряженности по всему Ближнему Востоку.

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