В Иране пообещали «взять на мушку американцев»

В Тегеране назвали число находящихся в зоне досягаемости американских баз: на сегодняшний день их 36. Об этом рассказал глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур на фоне убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает РЕН ТВ.

По словам Зульнура, если американская сторона возьмет на прицел иранские силы в других странах и регионах, для Тегерана «будет еще проще и легче взять на мушку американцев».

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Глава Ирана также объявил в стране трехдневный общенациональный траур в связи с произошедшим.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР Мохсен Резаи пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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