Убитому США иранскому генералу нашли преемника

Обязанности убитого ракетным ударом США иранского генерала Касема Сулеймани будет исполнять его заместитель, бригадный генерал Исмаил Каани. Об этом со ссылкой на государственные медиа Ирана сообщает Reuters.

О том, что главе подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции нашли преемника, рассказал верховный лидер страны Али Хаменеи. Объявляя об этом решении, глава Исламской Республики подчеркнул, что задачи подразделения не изменятся.

Материалы по теме США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной

Каани был заместителем Сулеймани с 1997 года — с момента его вступления в должность.

Американские силы нанесли удар по международному аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января. При обстреле погибли не менее восьми человек, более десяти пострадали. В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала Касема Сулеймани.

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи отреагировал на гибель генерала обещанием жестокой мести США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!