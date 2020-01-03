Иран назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани в результате удара США по международному аэропорту Багдада терактом. Его слова в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем передает РИА Новости.

По словам Зарифа, все последствия за произошедшее лежат на Соединенных Штатах. Он также добавил, что Иран постарается привлечь США к ответственности на международном уровне, передает ТАСС.

Ранее приемник генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. «Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку», — заявил Каани.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

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