Преемник генерала Сулеймани пообещал убивать американцев на Ближнем Востоке

Новый глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пообещал убивать граждан США на территории Ближнего Востока. Его цитирует телеканал AlJazeera в своем Twitter-аккаунте.

«Потерпите немного, и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку», — заявил Каани.

Исмаил Каани был заместителем убитого генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани с 1997 года. О том, что Каани станет приемником Сулеймани, стало известно 3 января.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!