Тысячи иранцев вышли на улицы в память убитого генерала

В иранском городе Керман, а также в ряде других городов Исламской Республики прошли марши памяти убитого генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Фрагмент телевизионного репортажа с демонстрации опубликовал у себя в Twitter журналист Аббас Джума.

На ролике видно, что на улицы вышли тысячи иранцев. Большинство из них одеты в черное, над толпой развевается знамя такого же цвета. Сулеймани объявлен мучеником, погибшим за веру.

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Иначе отреагировали на смерть генерала в Ираке: по словам госсекретаря США Майка Помпео, жители иракского Багдада «танцуют на улицах в поддержку свободы», радуясь, что иранского военачальника больше нет.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара, нанесенного американскими силами по международному аэропорту Багдада. При обстреле погибли не менее восьми человек, более десяти пострадали.

В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об уничтожении Сулеймани. Российский МИД счел убийство генерала авантюрным шагом.

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