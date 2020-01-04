Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани «террористом номер один в мире». Об этом сообщает ТАСС.

«Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что власти США ликвидировали Сулеймани, чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать. Американский лидер отметил, что Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек. Кроме того, американский лидер отметил, что в Иране ненавидели и боялись генерала, и его смерть печалит людей не так сильно, как заявляют их лидеры. В заключение он добавил, что генерала нужно было устранить еще много лет назад.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом.

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