Трамп заявил о нежелании начинать войну с Ираном после убийства Сулеймани

Власти США ликвидировали главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Белого дома, если американцы окажутся под угрозой, то он готов предпринять любые необходимые действия. Трамп добавил, что США всегда будут стремиться к «гармонии и дружбе со всеми нациями мира».

«Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил, по дестабилизации их соседей должна закончиться и закончиться сейчас», — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил о том, что Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек. Кроме того, американский лидер отметил, что в Иране ненавидели и боялись Сулеймани, и его смерть печалит людей не так сильно, как заявляют их лидеры. В заключение он добавил, что генерала нужно было устранить еще много лет назад.

Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом.

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