Иран признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому Пентагон приравнивается к террористам. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Тегеран пошел на этот шаг после убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными. Кроме того, силы спецподразделения «Аль-Кудс» получат 200 миллионов евро из Фонда национального развития страны.
В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавпентагад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.
Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.