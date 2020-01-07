Иран признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому Пентагон приравнивается к террористам. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Тегеран пошел на этот шаг после убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными. Кроме того, силы спецподразделения «Аль-Кудс» получат 200 миллионов евро из Фонда национального развития страны.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада в результате чего был убит Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавпентагад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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