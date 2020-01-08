В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США

Иран запустил вторую волну ракет по военным объектам США в Ираке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, публикуя кадр момента запуска одной из ракет.

По каким целям на этот раз нанесен удар, пока неизвестно.

Пентагон между тем подтвердил, что ракетному удару подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются американскими военными. Это авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. В ходе атаки применялись, в частности, баллистические ракеты.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада, который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Руководство Ирана заявляло, что подготовило 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае ответной реакции Тегерана американские военные нанесут удары по 52 целям на иранской территории.

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