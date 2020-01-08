Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятка ракет класса «земля — земля».

Руководство Ирана заявляло, что подготовило 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае ответной реакции Тегерана американские военные нанесут удары по 52 целям на иранской территории.

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