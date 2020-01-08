Трамп выступил с обращением к нации после ракетной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке. Трансляцию ведет Bloomberg на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома решил ввести против Тегерана дополнительные экономические санкции.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!