Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По их словам, глава государства обратится к американцам в среду, 8 января, из Овального кабинета. Точное время выступления пока неизвестно.
Позже CNN сообщил, что Трамп не будет делать обращение. В Белом доме раскритиковали телеканал за безответственность.
Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».
В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.