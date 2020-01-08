Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, глава государства обратится к американцам в среду, 8 января, из Овального кабинета. Точное время выступления пока неизвестно.

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Позже CNN сообщил, что Трамп не будет делать обращение. В Белом доме раскритиковали телеканал за безответственность.

Ранее 8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.

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