Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США

@PressTV / Twitter

Иранский телеканал Press TV опубликовал в Twitter новое видео ударов Тегерана по военным объектам США.

На кадрах видно, как Иран запускает ракеты по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке. В пользу гипотезы о том, что Тегеран и не собирался наносить заметный урон Вашингтону, говорит тот факт, что ракетный удар совершен ночью. В светлое время суток вероятность массовых жертв была бы выше. Целью атаки, скорее всего, является попытка переложить ответственность за ситуацию в регионе на президента США Дональда Трампа и спровоцировать его на какие-то резкие шаги.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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