Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Как сообщают эксперты CNN, лидер США может выполнить собственное обещание и сделать шаг в сторону эскалации конфликта.

Телеканал напомнил, что перед атакой Тегерана Трамп обещал серьезные последствия в случае ответа Ирана на убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В то же время журналисты не исключают, что американский лидер мог бы принять действия Ирана в качестве справедливой реакции на убийство генерала.

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Источники CNN отмечают, что Трамп уже пригрозил возмездием и будет выглядеть слабым, если проигнорирует атаку на американские базы.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани». Президент США обещал выступить с обращением к американцам 8 января из Овального кабинета после ударов Тегерана.

Позже стало известно, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар. Возможную цель атаки назвали эксперты телеканала CNN, отметив, что атака стала скорее политической, а не военной.

Аналитики указывают, что США имеют сильную систему противоракетной обороны, и в Тегеране об этом знают. В противном же случае, считают эксперты, Иран мог переоценить свои возможности и показал свою слабость — ракетный удар не нанес серьезного ущерба американской стороне.

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