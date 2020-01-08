Страны НАТО отреагировали на ракетные удары Ирана по американской базе

Европейские страны-члены НАТО будут ждать, пока США отреагируют на ракетные удары по своим базам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам одного из собеседников агентства, в этот раз Вашингтон не консультируется с НАТО и принимает самостоятельное решение по Ирану. «В этих условиях альянс ждет реакции Вашингтона», — отметил он.

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Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что Вашингтон не обсуждал с НАТО свои планы убить генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

После атаки президент США Дональд Трамп заявил, что страна не будет моментально реагировать на произошедшее и даст свой ответ позже в среду, 8 января. Он добавил, что у Соединенных Штатов «самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире».

В ночь на 3 января по приказу Трампа был убит Касем Сулеймани в ходе авиаудара американских военных в районе аэропорта Багдада. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой. Ночью 8 января КСИР ответил нападением на базы США в Ираке. Официальных данных о жертвах и пострадавших не было. В Тегеране также объявили, что страна ответит на любую агрессию со стороны Штатов.

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