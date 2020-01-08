В России предупредили о последствиях ответа США на удары Ирана

Если США ответят Ирану на ракетные удары по их авиабазам в Ираке, то ракетная, а затем и большая сухопутная войны будут «практически неминуемы», считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом для карьеры президента США Дональда Трампа такой сценарий может стать губительным. «Она [большая война] не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», — написал Пушков.

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Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

После атаки президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме. Туда прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.

Позже Иран пообещал масштабный и разрушительный ответ на любые новые акты агрессии со стороны США.

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