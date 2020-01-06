Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренной встречи в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия», — сказал он, не уточнив, призывали ли страны НАТО к сдержанности США.

По словам Столтенберга, решение об операции против Сулеймани Вашингтон принимал самостоятельно, без НАТО или коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в России).

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада в результате чего был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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