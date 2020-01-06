Президент США Дональд Трамп исключил возможность Ирана обладать ядерным оружием. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал он.

В то же время как пишет ТАСС со ссылкой на старшего советника американского лидера Келлиэнн Конуэй, Трамп готов вести переговоры с Тегераном. «Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то <...> конечно, абсолютно [готов к переговорам]», — сказала она.

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В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада в результате чего был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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