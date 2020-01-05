Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке. Об этом сказано в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, содержание которого приводит ТАСС.

«Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем скорбеть по поводу его смерти», — заявил Джонсон по итогам телефонных переговоров с президентами Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Британский премьер посчитал, что Сулеймани играл ключевую роль в действиях, которые привели к гибели тысяч мирных граждан и военных западных стран. Он также отметил, что призывы к мести за генерала и ответным мерам приведут к еще большему насилию в регионе.

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«Я буду говорить с остальными лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы обеспечить мир и стабильность», — добавил Джонсон, обратив внимание, что Великобритания постоянно поддерживает связь с лидерами стран по всему миру.

Касем Сулеймани был убит 3 января во время ракетного удара авиации США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении иранского генерала лично отдал американский президент Дональд Трамп. В Тегеране неоднократно обещали отомстить Вашингтону за убийство.

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